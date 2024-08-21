Россия заявила о взятии Нью-Йорка: в ВСУ рассказали о текущей ситуации

Минобороны России заявило, что российские войска взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Однако заявления россиян о захвате города не соответствуют действительности.

О ситуации в Донецкой области рассказали журналисты со ссылкой на источники в 53-й ОМБр. Именно эта бригада продолжает удерживать позиции в поселке Нью-Йорк на Торецком направлении фронта.

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Что происходит в Нью-Йорке в Донецкой области

Сейчас военнослужащие бригады остаются в городе, наносят огневое поражение российским военным. Оккупанты находятся в большей части поселка, однако 53-я отдельная механизированная бригада удерживает позиции в Нью-Йорке.

Военные называют ситуацию сложной и патовой.

Нью-Йорк мы не оставляли, наши воины остаются в населенном пункте. То есть, верить информации противника не стоит. Да, ситуация сложная, крайне сложная,

– рассказали собеседники издания.

Российские войска применяют тактику малых групп и постоянно пытаются демонстративно вывесить флаги. По словам источника журналистов, сейчас около 20% Нью-Йорка находится под контролем украинских военных.

Мы зашли плюс-минус ориентировочно месяц назад, как началась более-менее активная фаза, как противник зашел в пределы населенного пункта. Тогда нас сюда и завели. Была тяжелая ситуация на момент, когда мы зашли в эту зону ответственности. Что сейчас? Мы изменений не заметили существенных. Нам не легче. Стараемся с тем, что у нас есть, тем и сдерживать,

– подытожили военные.

К слову, ранее мировые СМИ сообщили, что ВСУ столкнулись со "снарядным голодом" после переброски войск на Курщину.