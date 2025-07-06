Россияне атакуют на разных направлениях и обстреливают позиции: сводка Генштаба за 6 июля

На фронте прошли очередные сутки боев и защиты украинской земли. Силы обороны удерживают позиции и пытаются не допустить прорывов оккупантов.

На передовой произошло 149 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте вечером 6 июля

За сутки россияне нанесли один ракетный и 61 авиационный удар. Также для удара враг привлек 1275 дронов-камикадзе и совершил более 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за 6 июля происходило 7 боестолкновений. Сейчас продолжается еще три боя.

за 6 июля происходило 7 боестолкновений. Сейчас продолжается еще три боя. На Южно-Слобожанском направлении произошло 20 раз атак россиян в районах Каменки, Зеленого, Красного Первого, Амбарного, Волчанска и в сторону населенного пункта Хатнее. 8 боестолкновений продолжается до сих пор.

произошло 20 раз атак россиян в районах Каменки, Зеленого, Красного Первого, Амбарного, Волчанска и в сторону населенного пункта Хатнее. 8 боестолкновений продолжается до сих пор. На Купянском направлении россияне 6 раз наступали к позициям Сил обороны в районах Кондрашовки, Голубовки и Зеленого Гая. Все атаки оккупантов отражены.

россияне 6 раз наступали к позициям Сил обороны в районах Кондрашовки, Голубовки и Зеленого Гая. Все атаки оккупантов отражены. На Лиманском направлении оккупанты совершили 23 атаки в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Два боестолкновения с врагом продолжается.

оккупанты совершили 23 атаки в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Два боестолкновения с врагом продолжается. На Северском направлении противник атаковал украинские позиции 5 раз вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки. До сих пор продолжается два боестолкновения.

противник атаковал украинские позиции 5 раз вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки. До сих пор продолжается два боестолкновения. На Торецком направлении враг совершил 6 наступлений на позиции наших войск в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Яблоновки.

враг совершил 6 наступлений на позиции наших войск в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Яблоновки. На Покровском направлении оккупанты 40 раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Разино, Луч, Котлиное, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное Муравка. 8 боестолкновений продолжаются до сих пор.

Силы обороны за сутки ликвидировали на этом обезвредили 117 оккупантов, 7 автомобилей, три мотоцикла, три БпЛА, два терминала спутниковой связи, три антенны дронов.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили 15 атак оккупантов возле Воскресенки, Шевченко, Запорожье, Звезды, Мирного, Комаря, Новоселки и в сторону Новопавловки.

украинские воины отбили 15 атак оккупантов возле Воскресенки, Шевченко, Запорожье, Звезды, Мирного, Комаря, Новоселки и в сторону Новопавловки. На Гуляйпольском направлении военным удалось отбить вражескую атаку вблизи Малиновки. Еще одно боестолкновение продолжается.

военным удалось отбить вражескую атаку вблизи Малиновки. Еще одно боестолкновение продолжается. На Ореховском направлении противник нанес авиаудары по Плавням.

противник нанес авиаудары по Плавням. На Приднепровском направлении российские оккупанты ударили из авиации по району населенного пункта Львовское.

Генштаб отмечает воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины и 2-го полка Национальной гвардии за эффективную и профессиональную боевую работу.