Россияне атакуют на разных направлениях и обстреливают позиции: сводка Генштаба за 6 июля
- Россияне совершили один ракетный и 61 авиационный удар, использовав 1275 дронов-камикадзе и более 4000 обстрелов.
- На разных направлениях насчитано 149 боевых столкновений, в частности на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Покровском, Новопавловском и Гуляйпольском.
На фронте прошли очередные сутки боев и защиты украинской земли. Силы обороны удерживают позиции и пытаются не допустить прорывов оккупантов.
На передовой произошло 149 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Что происходит на фронте вечером 6 июля
За сутки россияне нанесли один ракетный и 61 авиационный удар. Также для удара враг привлек 1275 дронов-камикадзе и совершил более 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за 6 июля происходило 7 боестолкновений. Сейчас продолжается еще три боя.
- На Южно-Слобожанском направлении произошло 20 раз атак россиян в районах Каменки, Зеленого, Красного Первого, Амбарного, Волчанска и в сторону населенного пункта Хатнее. 8 боестолкновений продолжается до сих пор.
- На Купянском направлении россияне 6 раз наступали к позициям Сил обороны в районах Кондрашовки, Голубовки и Зеленого Гая. Все атаки оккупантов отражены.
- На Лиманском направлении оккупанты совершили 23 атаки в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Два боестолкновения с врагом продолжается.
- На Северском направлении противник атаковал украинские позиции 5 раз вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки. До сих пор продолжается два боестолкновения.
- На Торецком направлении враг совершил 6 наступлений на позиции наших войск в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Яблоновки.
- На Покровском направлении оккупанты 40 раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Разино, Луч, Котлиное, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное Муравка. 8 боестолкновений продолжаются до сих пор.
Силы обороны за сутки ликвидировали на этом обезвредили 117 оккупантов, 7 автомобилей, три мотоцикла, три БпЛА, два терминала спутниковой связи, три антенны дронов.
- На Новопавловском направлении украинские воины отбили 15 атак оккупантов возле Воскресенки, Шевченко, Запорожье, Звезды, Мирного, Комаря, Новоселки и в сторону Новопавловки.
- На Гуляйпольском направлении военным удалось отбить вражескую атаку вблизи Малиновки. Еще одно боестолкновение продолжается.
- На Ореховском направлении противник нанес авиаудары по Плавням.
- На Приднепровском направлении российские оккупанты ударили из авиации по району населенного пункта Львовское.
Генштаб отмечает воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины и 2-го полка Национальной гвардии за эффективную и профессиональную боевую работу.