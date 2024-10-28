Бои на Харьковщине: комбат оценил, смогут ли россияне форсировать реку Оскол

Российские войска хотят максимально закрепиться на левом плацдарме, а населенный пункт Кругляковка – это наиболее притягательный для них участок. В полной мере сделать это врагу не удается. Ведь Силы обороны Украины активно противодействуют, влияют на противника путем объединенного поражения беспилотными системами.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что те позиции, на которые противнику удалось зайти и закрепиться, в подавляющем большинстве уже выбиты украинскими Силами обороны.

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В чем заключается замысел россиян

Сейчас на Харьковщине продолжаются активные бои, работа проводится титаническая. Количество тех сил и средств, которые противник применяет на узком отрезке, очень велико. Потери, которые есть у врага – несоизмеримы с теми результатами, которые он получает на поле боя.

"Мое субъективное видение в том, что замысел противника – закрепиться и этот узкий выступ, который россиянам удалось получить, максимально расширить с последующим выходом на Купянск-Узловой. Потому что только при владении левобережной Купянщиной противник может приступить к подготовительной работе по форсированию реки Оскол", – отметил Федоренко.

Военнослужащий спрогнозировал, что в краткосрочной перспективе, в частности до нового года, выполнить эти задачи российские войска не смогут. По убеждению Федоренко, это на текущий момент не является возможным.

Река Оскол: смотрите на карте

Форсирование реки Оскол – сложная задача

Федоренко вспомнил, как в 2022 году во время харьковского контрнаступления реку Оскол форсировали украинские военные. Тогда, по его словам, это стало очень сложным испытанием, которое удалось достичь благодаря отваге личного состава и правильному управлению старшего офицерского состава ВСУ. Однако, удастся ли Оскол форсировать российским группировкам – сейчас под вопросом.

Сегодня с учетом различных беспилотных средств, которые помогают наносить высокоточные поражения, форсирование такой быстрой реки как Оскол для противника может быть задачей, которую он не выполнит даже при наличии достаточного количества сил и средств,

– отметил Федоренко.

Напомним, что российские войска продолжают наступление на Харьковщине и хотят оккупировать Купянск. Для этого им нужно будет форсировать реку Оскол. Военный 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ считает, что вряд ли россиянам удастся удачно выполнить эту задачу. Он пояснил, что для того, чтобы начать форсировать Оскол, врагу необходимо будет полностью вытеснить украинские войска за реку.

В украинском Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 28 октября на Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Первомайского и Вишневого.