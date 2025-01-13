В Харьковской области ситуация стабильная: в ВСУ сказали, можно ли говорить о затишье

На Харьковском направлении ситуация на линии фронта остается стабильной. Однако говорить о полном затишье со стороны врага нельзя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера ОТГ "Харьков" Евгения Романова в эфире национального марафона.

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Что сейчас происходит на фронте на Харьковском направлении

Евгений Романов рассказал, что только за 12 января на Харьковском направлении враг нанес 4 авиационные удары с использованием 31 неуправляемой авиационной ракеты и 64 удара дронами-камикадзе. Также оккупанты совершили 480 обстрелов позиций защитников Украины.

Конечно, ситуация в Харьковской области гораздо лучше, чем в соседних областях, но о затишье мы говорить не можем. Однако и увеличение количества штурмов или какой-то большей вовлеченности средств противника мы тоже не наблюдаем,

– отметил спикер.

Он также отметил, что украинские военные наблюдают на Харьковском направлении, как враг заводит новых людей, перебрасывает определенную технику, и пытается завезти боекомплект, провизию и другие необходимые вещи для осуществления атак на позиции украинских защитников.

Однако, по данным Евгения Романова, ежесуточно на Харьковском направлении от 50 до 100 российских оккупантов покидают или позиции, или "этот мир навсегда".

К слову, в Генштабе ВСУ в утренней сводке с фронта 13 января рассказали, что на Харьковском направлении россияне четыре раза штурмовали позиции ВСУ. Атаки произошли в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.