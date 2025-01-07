Десятки оккупантов оказались в аду: комбат "Ахиллес" описал ситуацию возле Купянска

Вблизи Купянска очень динамичная ситуация. Враг не смог выполнить поставленные задачи до Нового года. Оккупантам не удалось дотянуться до левобережного Купянска, Купянска-Узлового и существенно расширить клин, который возник до населенного пункта Кругляковка.

Враг совершает ударные штурмовые действия выше по течению, до Колесниковки, но украинские защитники полностью заблокировали захватчиков. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил 24 каналу, что несмотря на многочисленные штурмы живой силой при поддержке артиллерии, авиации, беспилотников россияне успехов не достигли.

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За предыдущие периоды враг достиг успеха ниже по течению до населенного пункта Загрызово. Российские военные активно пытаются зайти в населенный пункт Лозовая.

Боевые действия продолжаются в эти минуты, когда мы с вами разговариваем. Но за минувшие сутки ни потери позиции, ни существенных продвижений врага не произошло. Зато десятки оккупантов навсегда остались на поле боя, а их души – в аду,

– отметил комбат.

Вблизи села Глубокое на Харьковщине за прошедшие сутки – без существенных изменений. Враг продолжает быть активным. Но Силам обороны удается своевременно обнаруживать и громить захватчиков. Инициатива в полной мере сейчас находится на стороне ВСУ. Однако за эту инициативу борются ежеминутно.

Сбор на платы инициации для дронов

Батальон "Ахиллес" проводит сбор на платы инициации для дронов. Юрий Федоренко объяснил, что под FPV-дроном находится тот или иной боеприпас. Когда беспилотник заходит в цель, снаряд должен каким-то образом взорваться. Для этого нужна плата инициации, которая приведет его в действие.

Когда мы получаем дроны с помощью государственных программ, в комплекте идут платы инициации, но значительное количество безпилотников мы продолжаем получать от украинского бизнеса. В этих дронах не всегда есть платы инициации. Чтобы подобрать эту разницу, под дроны, предоставляемые вне государственных программ, необходимо докупить платы инициации, которые помогают боеприпасам взрываться при заходе в ту или иную цель,

– рассказал он.

Поэтому это крайне важно для наших защитников. Поддержать сбор можно по ссылке.