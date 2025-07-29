Из всего фронта именно на Херсонском направлении оккупанты наносят больше всего ударов дронами-камикадзе. Враг также пытается создать так называемую "полосу смерти" на южных отрезках линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина для "Радио Свободы".

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Какова ситуация на фронте на Юге Украины?

Владислав Волошин отметил, что на Херсонском направлении российское войско использует до 250 FPV-дронов в сутки

Это довольно большое количество. Например, на двух запорожских направлениях враг применяет, например, 190 – 190 200 дронов. То есть на Херсон и населенные пункты, которые расположены вблизи него, приходится 200 – 250 ударов такими дронами,

– пояснил военный.

Полковник также отметил, что противник не прекращает ежедневно наносить авиаудары по правому берегу Херсонской области, в частности по таким населенным пунктам, как Одрадокаменка и Львов.

"Враг вообще пытается создать такую "полосу смерти" вдоль линии боевого соприкосновения у нас в тылу – на Херсонском и Запорожском направлениях. То есть, чтобы на побережье было как можно меньше и зданий, и людей, и вообще сооружений, где можно держать оборону", – отметил Волошин.

По словам представителя Сил обороны Юга Украины, все, что подходит к украинским позициям и к реке Днепр, противник пытается поразить FPV-дронами и артиллерией.

К слову, в Генштабе ВСУ в сводке с фронта 29 июля по состоянию на 16:00 рассказали, что на Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма, еще два – продолжаются. Авиаудару подверглась Ольговка.