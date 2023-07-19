Просились бои за острова в дельте Днепра: разведка Британии рассказала о дилемме для России

На южных направлениях фронта продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. В оборонном ведомстве Великобритании предполагают, что обостряется ситуация в районе дельты Днепра.

Отметим, что такой вывод разведчики опубликовали в среду, 19 июля. По их мнению, еще с начала июля 2023 года, вероятно, усилились бои в районе низовья Днепра.

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Бои на дельте Днепра

Следует также сказать, что продолжаются интенсивные бои на восточном берегу Херсонской области у разрушенного Антоновского моста. Там Вооруженные Силы еще раньше заняли небольшой плацдарм.

Обе стороны используют небольшие скоростные катера, а Украина успешно применила тактические односторонние беспилотные летательные аппараты для уничтожения некоторых российских катеров,

– говорится в сообщении.

Там вместе с тем говорится, что, очевидно, Россия сейчас стоит перед дилеммой. Оккупанты колеблются, усиливать ли свою группировку войск в районе дельты Днепра, перебрасывая туда подразделения, которые пока пытаются сдерживать украинское контрнаступление на Запорожском направлении.

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Ситуация на поле боя