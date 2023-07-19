Просились бои за острова в дельте Днепра: разведка Британии рассказала о дилемме для России
Источник:МО Британии
На южных направлениях фронта продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. В оборонном ведомстве Великобритании предполагают, что обостряется ситуация в районе дельты Днепра.
Отметим, что такой вывод разведчики опубликовали в среду, 19 июля. По их мнению, еще с начала июля 2023 года, вероятно, усилились бои в районе низовья Днепра.
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Бои на дельте Днепра
Следует также сказать, что продолжаются интенсивные бои на восточном берегу Херсонской области у разрушенного Антоновского моста. Там Вооруженные Силы еще раньше заняли небольшой плацдарм.
Обе стороны используют небольшие скоростные катера, а Украина успешно применила тактические односторонние беспилотные летательные аппараты для уничтожения некоторых российских катеров,
– говорится в сообщении.
Там вместе с тем говорится, что, очевидно, Россия сейчас стоит перед дилеммой. Оккупанты колеблются, усиливать ли свою группировку войск в районе дельты Днепра, перебрасывая туда подразделения, которые пока пытаются сдерживать украинское контрнаступление на Запорожском направлении.
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Ситуация на поле боя
- Как отмечают в Генштабе, украинские бойцы перехватили инициативу у захватчиков на Купянском направлении. В последние дни было немало разговоров о том, что якобы Россия стянула туда 100-тысячное войско и планирует наступать. Однако подтвердились слова представителей Восточной группировки войск о том, что переживать из-за этой "угрозы" не стоит.
- В целом на Востоке тяжелая ситуация, собственно, на Купянском, а также Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях. За сутки на этих участках фронта произошло 18 боевых столкновений между оккупантами и ВСУ.
- В то же время Вооруженные Силы проводят успешные контратаки на Юге нашего государства. В частности, речь идет о Мелитопольском и Бердянском направлениях. В Минобороны заявляли, что на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка, Великая Новоселка – Урожайное наши военные имели успех и уже закрепляются на достигнутых рубежах.