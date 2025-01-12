Воины ВСУ уничтожили вражескую штурмовую группу вместе с техникой на Купянском направлении

Воины 14 отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого уничтожили вражескую штурмовую группу на Купянском направлении. Военные разбили технику россиян и зачистили их окопы.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на пресс-службу бригады.

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ВСУ остановили штурм оккупантов на Купянском направлении

Российские войска отправились штурмовать украинские позиции, применив два бронированных многоцелевых транспортера. Их засекла аэроразведка Княжеской бригады.

Украинские бойцы поразили один МТЛБ еще до того, как оккупанты начали из него выходить. С другого тягача вражеская пехота успела выйти. Россияне заняли позиции в серой зоне.

Во время отхода транспортного средства подразделения бригады уничтожили и его. Оккупанты не смогли эвакуироваться и, как следствие, были ликвидированы украинскими воинами – ВСУ смогли зачистить вражеские траншеи и блиндажи.

Как отмечают военные, россияне активно используют небольшие штурмовые группы, чтобы приблизиться к позициям ВСУ и попытаться их захватить. В большинстве случаев им это не удается. Оккупанты взамен сдаются в плен ВСУ.

Так недавно в районе Купянска украинские десантники взяли в плен итальянца Джанни Ченни. Он работал в пиццерии в России, а позже добровольно присоединился к вражескому войску.