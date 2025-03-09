Враг атакует: в Генштабе рассказали о ситуации на Курщине

Российские войска активизировались в Курской области и пытаются вытеснить украинские силы. Вражеская армия продолжает атаки, а также наносит авиационные удары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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В Курской области продолжаются бои

По состоянию на 16:00 9 марта, по данным Генштаба, на Курщине украинские защитники отбили 15 атак захватчиков, шесть боестолкновений еще продолжаются.

К тому же враг совершил 12 авиационных ударов, сбросив 13 КАБов, а также нанес 257 артиллерийских обстрелов, в том числе десять – из реактивной системы залпового огня.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Напомним, утром 9 марта аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россиянам удалось захватить Лебедевку и продвинуться в Черкасском Поречном в Курской области.

Ранее в DeepState также подтверждали, враг использовал трубу нефтепровода для проникновения в тыл Сил обороны. К счастью, силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ. Военные нанесли врагу ракетные и артиллерийские удары, также применяются беспилотные системы различных типов.