Уничтожить Суджанский район: российские власти дали указание своим военным
Российские войска продолжают методично уничтожать Суджанский район на Курщине. Для этого они каждое утро выпускают пакет "Градов".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью пресс-офицера временной военной комендатуры на территории России Алексея Дмитрашкивского для АрмияInform.
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Что сейчас происходит в Курской области
Полковник Алексей Дмитрашковский рассказал, что российские власти дали указание своим военным уничтожать Суджанский район.
Каждое утро выпускается пакет "Градов". Бьют по квадратам – по городу, по селам, которые прилегают к городу Суджа,
– сказал он.
Несмотря на регулярные обстрелы, украинские бойцы продолжают оказывать помощь гражданским россиянам. В частности военные занимаются эвакуацией раненых людей. По словам Дмитрашковского, сейчас уже около 10 человек находится в лечебных учреждениях Украины, а в целом на территорию Украины вывезено более 100 человек.
Пресофицер временной военной комендатуры на территории России также напомнил, что 1 февраля россияне нанесли авиационный удар по школе-интернату в Судже, где находились местные жители. Тогда под завалами оказались около 100 человек, 85 человек были эвакуированы в первую ночь после прямого попадания авиационной бомбы. Алексей Дмитрашковский отметил, что люди получили ранения различной степени, а один человек после полученных ранений умер.
Отмечается, что дальнейшая судьба этих россиян теперь в руках Международного Красного Креста. С момента, когда эвакуированные пересекли границу с Украиной, они были переданы МККК, который их разместил и сейчас пытается обеспечить их комфортное проживание.