Россия не хочет перебрасывать подразделения из горячих точек на востоке в Курскую область, – NYT

Россия начала перебрасывать часть войск из Украины в Курскую область. В то же время Москва не желает выводить подразделения из горячих точек на востоке.

Во время операции в Курской области Украина достигает масштабного результата. Внезапный прорыв границы заставил Москву изменить свои планы боя в Украине.

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Россия не хочет выводить войска с востока

Американские военные аналитики утверждают, что Россия сейчас отправила в Курскую область подразделения, которые не воевали в горячих точках на фронте. В то же время Кремль до сих пор не перебрасывал бронетехнические батальоны, которые, по мнению США, понадобятся России для отражения вторжения.

Пока нет никаких признаков того, что Москва передислоцировала войска из Донецкой области на востоке Украины, которую оккупанты пытаются полностью захватить и где ведут наступление в течение месяцев.

Если Россия перебросит подкрепление в больших количествах с других участков фронта, это может немного облегчить задачу украинским войскам, которые пытаются отразить непрерывные российские атаки, особенно на востоке Украины,

– говорится в материале.

Институт изучения войны также отметил, что российские власти, значительной степени полагаются на призывников и элементы некоторых регулярных и нерегулярных военных подразделений, выведенные из менее важных участков линии фронта.

Аналитики отмечают, вторжение на российскую территорию продолжается вторую неделю, и украинские военные также столкнутся с определенными вызовами. Захватить больше территорий станет труднее, поскольку прибудет российское подкрепление, а удержание захваченной территории подвергнет позиции украинских военных потенциально сокрушительным авиаударам.

К слову, ранее стало известно, что российские власти объявили "срочную эвакуацию" в Глушковском районе Курской области. Из самого поселка Глушково эвакуировать население будут принудительно.