Россияне усиливают давление в Курской области и, вероятно, готовятся к наступлению на Суджу, – ISW

Российские войска закрепляют свои успехи в Курской области и, вероятно, готовятся к наступлению на Суджу уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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В Курской области продолжаются активные бои

Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, показывают, что российские войска продвинулись в центре Мартыновки, что на северо-востоке от Суджи Курской области. Отмечается, что в наступлении на Суджу активно участвуют подразделения 44 армейского корпуса и 1434 полка "Ахмат-Чечня".

Так называемые российские военкоры также утверждали, что российские войска захватили четыре населенных пункта в Курской области, в частности Агроном, Колмаков, Михайловку, Богдановку, и продвинулись еще в двух, однако аналитики ISW не нашли подтверждения этих заявлений.

К тому же утверждается, что российские войска атакуют окрестности Суджи в районах Ивашковского, Дмитрюково, Мелового и Гуево.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский 10 марта заявил, что Украина усиливает группировку войск в Курской и Сумской областях дополнительными подразделениями БпЛА и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также успешно противодействует угрозе окружения в Курской области,

– говорится в отчете ISW.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские войска отражают российские атаки в направлении Новенького и Журавки (оба к северо-востоку от Сум) и отметил, что российские войска пытаются перерезать основную наземную линию обеспечения вдоль автодороги Н-07 Сумы – Суджа.

Однако, по словам Демченко, сейчас российские войска не имеют достаточно ресурсов для проведения крупных операций на севере Украины.