Едут не туда – и взрываются: Свитан объяснил, что мешает россиянам на Курщине

Россия с самого начала халатно относилась к операции ВСУ в Курской области. Теперь они вынуждены перебрасывать тысячи войск, чтобы потушить "пожары" и отбить территории.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что сначала операция ВСУ в Курской области должна была обезопасить Сумскую область и разбить российские войска в приграничье. Но получилось все значительно лучше.

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Россиянам нужны тысячи войск

Как отметил Свитан, сначала это должен был быть небольшой тактический ход. Но все переросло в операцию оперативного уровня. Силы обороны продавили россиян, зашли на десятки километров и удерживают плацдарм.

Одна из важнейших задач, которую удалось выполнить – сковывание войск врага. Около 50 тысяч российских военных сейчас находятся в Курской области. Их могли использовать на фронте в Украине.

Мы навязываем им маневренные бои. Они вынуждены делать фортификационные сооружения, минные поля. Потом карты минных полей не передают друг другу. Нарываются на мины и взрываются. Это серьезная проблема для россиян. Эта вся "сборная солянка" подводит россиян. Они еще и проводят здесь всего лишь "контртеррористическую операцию",

– сказал Свитан.

Конечно, подразделениям Сил обороны Украины действительно сложно. Россияне давят количеством, хотя и несут большие потери.

Есть надежда, что наши подразделения смогут заставить оккупантов перебросить подразделения с восточного фронта. Россиянам нужны тысячи войск, чтобы стабилизировать ситуацию. А в свободном доступе их уже нет.

Чтобы стабилизировать ситуацию, России надо еще 30 – 40 тысяч резервов. Они могут быть вынуждены вывести их с Востока. На данный момент ситуация для России сложная. У них большие потери. Но и нашим защитникам нелегко. Им приходится ломать линии обороны оккупантов, отстраивать новые. И все это происходит в режиме маневренных боев. В таком режиме можно работать не один месяц,

– отметил Свитан.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко недавно прокомментировал события в Курской области. Он подчеркнул – не было бы операции ВСУ на Курщине, то оккупанты полезли на Сумскую область.