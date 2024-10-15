Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що спочатку операція ЗСУ в Курській області мала б убезпечити Сумську область та розбити російські війська у прикордонні. Але вийшло все значно краще.

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Росіянам потрібні тисячі військ

Як наголосив Світан, спершу це мав бути невеликий тактичний хід. Але все переросло в операцію оперативного рівня. Сили оборони продавили росіян, зайшли на десятки кілометрів і втримують плацдарм.

Одне з найважливіших завдань, яке вдалося виконати – сковування військ ворога. Близько 50 тисяч російських військових зараз перебувають в Курській області. Їх могли використати на фронті в Україні.

Ми нав'язуємо їм маневрені бої. Вони змушені робити фортифікаційні споруди, мінні поля. Потім карти мінних полів не передають один одному. Нариваються на міни і вибухають. Це серйозна проблема для росіян. Ця вся "збірна солянка" підводить росіян. Вони ще й проводять тут всього лиш "контртерористичну операцію",

– сказав Світан.

Звісно, підрозділам Сил оборони України дійсно складно. Росіяни тиснуть кількістю, хоч і зазнають великих втрат.

Є сподівання, що наші підрозділи зможуть змусити окупантів перекинути підрозділи зі східного фронту. Росіянам потрібні тисячі військ, щоб стабілізувати ситуацію. А у вільному доступі їх вже немає.

Щоб стабілізувати ситуацію, Росії треба ще 30 – 40 тисяч резервів. Вони можуть бути змушені вивести їх зі Сходу. На цей момент ситуація для Росії складна. У них великі втрати. Але й нашим захисникам нелегко. Їм доводиться ламати лінії оборони окупантів, відбудовувати нові. І все це відбувається в режимі маневрених боїв. В такому режимі можна працювати не один місяць,

– зауважив Світан.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко нещодавно прокоментував події в Курській області. Він підкреслив – не було б операції ЗСУ на Курщині, то окупанти полізли на Сумську область.