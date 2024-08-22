"Этот карман закроется для них": тысячам россиян на Курщине угрожает окружение, – WSJ

Силы обороны Украины продвигаются к окружению примерно 3000 российских военных, которые сейчас прижаты к реке в Курской области России.

Когда Россия пыталась предотвратить окружение своих сил между рекой Сейм и границей, украинцы использовали ракетные системы Himars и беспилотники для ударов по понтонным переправам и мостовому оборудованию. Об этом рассказали журналисты WSJ со ссылкой на сведения наших военных.

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Россияне могут попасть в окружение в Курской области

Сейчас украинские силы расширяют свой контроль вдоль границы и наносят удары по российским путям снабжения. Ранее в Воздушных силах показали кадры поражения переправ россиян в Глушковском районе.

Военный Андрей из 44-й украинской артиллерийской бригады, которая оперирует западными артиллерийскими пушками М777, сказал, что переправки россиян через реки часто проводятся в панике, и в этот момент они попадают под обстрелы.

По словам издания, российские военные в районе реки Сейм отрезаны от линий снабжения.

Теперь, когда мы взорвали три их моста, вопрос времени, когда этот карман закроется для них,

– сказал командир разведывательного подразделения 14-го полка ВСУ с позывным "Хорват".

К слову, Институт изучения войны (ISW) также сообщил, что 21 августа украинские Силы обороны достигли незначительного продвижения вперед в рамках операции на Курщине. ВСУ разрушают понтонные мосты, используя дроны, а также понтонную инженерную технику.