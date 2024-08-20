ВСУ пытаются изолировать большой кусок Курской области: Forbes заявило о прогрессе

Бои на территории России продолжаются, а количество проблем у россиян постепенно увеличивается. Вооруженные Силы Украины пытаются изолировать большой кусок Курской области.

Как пишет Forbes, наши бойцы стремятся изолировать ту часть, которая расположена между украинской границей и рекой Сейм. Это достигает около 300 квадратных миль.

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Украинцы пытаются изолировать большой кусок

Неясно, сколько еще мостов, постоянных или временных, украинским войскам придется разрушить, чтобы эффективно изолировать большой участок Курской области, прилегающий к нынешней зоне наступления. Но, вероятно, они добились большого прогресса,

– говорится в материале Forbes.

Согласно коммерческим спутниковым снимкам, полученным с территории Курской области, как пишет издание, три постоянных моста, которые украинцы атаковали между пятницей и понедельником, были единственными крупными постоянными мостами в этом районе.

Поэтому, вероятно, россияне теперь полностью полагаются на понтонные мосты, чтобы пересечь Сейм. Также журналисты утверждают, что российские силы активно сооружают временные понтонные мосты, но они хлипкие, и их легче разрушить, чем бетонные.

"Если украинцы сосредоточили достаточно разведывательных и ударных средств, чтобы уничтожить три постоянных моста за четыре дня, то, вероятно, нет причин, по которым они не могут также уничтожить любые временные мосты, что появятся в том же районе", – добавить там.

Незадолго до этого Bild сообщило, что Москве грозит историческое поражение на реке Сейм. Ведь ВСУ могут взять в котел до трех тысяч россиян. Предварительно, граница между Россией и Украиной на юге и западе котла подготовлена к обороне. Но россиянам будет трудно обороняться, если ВСУ будут наступать с востока.