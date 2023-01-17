ВСУ продвигаются возле Кременной и Сватового, – Гайдай об успехах на Луганщине
Силы обороны Украины продвигаются вперед в Луганской области. Украинским воинам приходится преодолевать нашествие оккупантов, которых Россия перебрасывает в Луганскую область.
О ситуации в регионе в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что наши воины имеют продвижение вперед вблизи Кременной и Сватового.
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Россия пытается удержать Кременную
У Кременной и Сватового ситуация стабильная – наши войска продвигаются вперед. Туда враг постоянно перебрасывает резервы. ВСУ ежедневно героически противодействуют этому нашествию,
– рассказал Гайдай.
По его словам, российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город. Также оккупанты пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на Сватовском и Кременском направлениях.
Кроме того, Гайдай сообщил, что переодетые в форму украинских военных российские ДРГ пытались вклиниться в украинские оборонные редуты.
ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Белогоровки
- В Генштабе ВСУ 17 января сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Наши воины отбили атаку оккупантов и возле Белогоровки Луганской области.
- Ранее Гайдай информировал, что Белогоровка под постоянными обстрелами оккупантов со стороны Донецкой области. Он отмечал, что украинские защитники отбивают там все атаки врага.
- 13 января Гайдай заявил, что со стороны Белогоровки, полностью контролируемой Украиной, наши защитники "выровняли свои позиции". По его словам, медленное продвижение ВСУ в Луганской области вызвано тем, что россияне успели подготовить оборону.
Как украинцы отбивают атаки оккупантов возле Кременной
Многие бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами продолжаются на лесистой местности. Силы специальных операций 16 января показали видео, как украинские защитники остановили враждебную попытку наступления вблизи Кременной.
Сообщалось, что россияне пытались прорвать оборону ВСУ с помощью тяжелого вооружения, но их атаку отразили.
Как украинские бойцы отбили атаку оккупантов вблизи Кременной: видео