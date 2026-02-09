Враг усиливает давление на северную часть, в центре – стрелковые бои, – ВСУ о Мирнограде
- Россияне усиливают давление на северную часть Мирнограда, в центре города продолжаются стрелковые бои.
- Украинские силы обороны отбили 29 из 32 атак на Покровском направлении, контролируют северную часть Покровска, наносят огневое поражение противнику.
В Мирнограде россияне усиливают давление на северную часть. В центре города продолжаются стрелковые бои с врагом.
Об этом сообщает группировка войск "Восток".
Какая сейчас ситуация в Мирнограде?
Военные рассказали, что продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Защитники заверили, что враг несет значительные потери.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Филиала и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уже отражено 29 атак,
– говорится в заметке.
В группировке войск "Восток" отметили, что Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику.
В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города.
"Противник усиливает давление на северную часть города, в центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом", – заверили военные.
Также защитники проводят поисково-ударные действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения захватчиков. Кроме того, уничтожается боевая техника, которую россияне пытаются использовать для поддержки своих штурмовых групп.
На Краматорском направлении противник атаковал в районе Ступочек. Сложной остается ситуация в районе населенного пункта Орехово-Васильевка. Силы обороны Украины сдерживают захватчиков, артиллерия и подразделения БпЛА наносят огневое поражение по скоплению оккупантов и логистических путях. Противник несет существенные потери,
– отметили в группировке войск "Восток".
Что сейчас происходит на фронте в Донецкой области?
Украинские защитники из 12-й бригады спецназначения "Азов" зачистили населенный пункт Золотой Колодец в Донецкой области. Во время операции удалось взять в плен 18 вражеских солдат.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что враг сосредотачивает свои основные усилия на трех направлениях: Покровском, Очеретинском и Александровском. Также оккупанты концентрируют силы на Краматорском направлении.
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил, что сейчас задачей российской армии является взятие под контроль трассы, которая идет через Бахмут, Константиновку и Покровск. Именно Константиновка, по словам Грабского, сейчас является критически важным звеном для оккупантов.