Зеки бунтуют, поэтому их ликвидируют: кто сейчас воюет на Авдеевском направлении

В последнее время в боях на фронте россияне понесли огромные потери, как в технике так и живой силе. В то же время, в некоторых подразделениях происходит ликвидация своих же бойцов. Так, на оккупированной части Запорожской области командир одного из отрядов и его заместитель расстреляли двух оккупантов.

Кто сейчас воюет у Авдеевки рассказал для 24 Канала лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Ликвидация россиян как на поле боя, так и в собственных междоусобиях, безусловно, играет на руку Украине, заметил Свитан. По его словам, всего ВСУ придется ликвидировать около полумиллиона окупантов, которые сознательно избрали путь убивать украинцев.

Сейчас во вражеской армии действительно начинают бунтовать принудительно мобилизованные – привезенные на войну с мест лишения свободы.

С одной стороны, их незаконно отправили на фронт, с другой – это единственные, кто действительно может не соглашаться с приказами. Однако это не массовые протесты и вряд ли они к чему-нибудь значительному приведут, их могут просто расстрелять командиры, как и предшественников.

Остальные россияне, которые в последнее время стали в строй – это сознательно приходившие контрактники, они брали в руки оружие для того, чтобы убивать украинцев, это в чистом виде терроризм.

– заметил полковник запаса.

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Кто воюет у Авдеевки

На Авдеевское направление сейчас в основном бросают контрактников, пришедших за "длинным" рублем.

Этим объясняется и отсутствие значительных протестных настроений от россиян из-за больших потерь у Авдеевки. Так, например, было у Угледара, когда все больше появлялось сообщений от возмущенных семей погибших на войне.

На Авдеевку сейчас отправляют людей, которые сознательно идут на выполнение боевых задач, буквально погибают и молчат.

По словам военного аналитика, на Авдеевское направление сейчас перебрасывают все больше дополнительных сил и средств. Там перед врагом стоит задача оцепить гарнизон ВСУ, ведь вытеснить не удалось благодаря мощному укреплению.

Сейчас там несколько снизилась интенсивность из-за погоды, туман и дожди не дают активно двигаться по российской технике и не позволяют работать беспилотникам. Однако, считает Свитан, как только погода наладится, россияне сразу же ринутся в штурмы и остановятся только когда начнутся серьезные дожди, что полностью исключит возможность движения по дорогам с не твердым покрытием. Речь идет о нескольких неделях, по меньшей мере.

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