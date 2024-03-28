У ВСУ более выгодные позиции, – майор 3 ОШБр об ожесточенных боях на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Враг пытается сделать все, чтобы получить определенный успех, в частности оперативный.

Удалось ли стабилизировать ситуацию на линии фронта, рассказал 24 Каналу майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

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Градус боев несколько снизился

"Наша бригада и бригады, которые работают на этом направлении, не только не позволили противнику реализовать свои планы, но и нанесли и продолжают наносить довольно сильные удары по пехоте, технике и делать все, чтобы уничтожать врага", – сообщил Кудряшов.

По его словам, градус боев в последнее время на Авдеевском отрезке фронта несколько снизился, но противник продолжает постоянно применять пехоту для штурмовых действий.

Россияне давят на всех полосах ответственности Третьей штурмовой бригады, применяют ночные дроны, FPV-дроны, большое количество артиллерии. Однако сейчас ситуация полностью контролируется Вооруженными силами Украины.

Куда давит враг

Враг захватил населенные пункты Тоненькое и Орловку и пытается давить в направлении Бердичей.

Сейчас, по сообщению бойца, линия фронта является более-менее стабильной. Силы обороны Украины смогли удачно разместить все огневые средства поражения.

Есть определенные плюсы в применении артиллерии, потому что во время наступления на Авдеевском направлении наша артиллерия не могла отрабатывать, вести контрбатарейную борьбу на сто процентов, сейчас эта ситуация исправлена, но не в смысле количества боеприпасов к артиллерийским средствам, но это уже другая история,

– добавил Кудряшов.

Враг сейчас находится в более выгодном положении с точки зрения количества человеческого ресурса, также имеет преимущества относительно господствующих высот, в частности в Авдеевке. Это помогает противнику более удачно применять свои дроны и наблюдать за передним краем.

Где ВСУ имеют преимущество

Авдеевское направление пронизано разного рода водоемами, именно они помогли ВСУ зафиксировать более выгодные оборонительные позиции.

В районе Семеновки и Орловки линия обороны украинской армии расположена по водной глади, это затрудняет возможность противника проводить штурмовые действия. Он вынужден делать временные переправы, даже были случаи, когда пехота пыталась переплыть водоемы.

Если мы смотрим на тактическую ситуацию, то эти позиции у нас более выгодные, чем позиции врага,

– резюмировал Кудряшов.

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