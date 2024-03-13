Враг несет критические потери, но не отступает: в ВСУ рассказали о боях на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему колоссальные потери.

Согласно отчету генштаба ВСУ, на этом участке фронта в течение суток ВСУ отбили 26 российских атак. Враг пытался атаковать в районе 4 населенных пунктов.

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В Третьей штурмовой рассказали об оперативной ситуации

В Третьей штурмовой бригаде сообщили, что после отхода из Авдеевки и освобождения села Красногоровка продолжают давать отпор оккупантам на Авдеевском направлении. Бойцы Третьей штурмовой имеют на своем счету более 500 ликвидированных оккупантов, до 20 российских бронированных машин и танков. Кроме того, им удалось уничтожить ЗРК, артиллерийские системы, САУ и автомобильную технику противника.

Так, по численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы России не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной,

– добавили в Третьей штурмовой бригаде.

Хотя ситуация и остается напряженной, однако украинские защитники продолжают мужественно отражать штурмы и не позволяют оккупантам осуществлять прорыв вглубь позиций ВСУ.

Какие потери врага на Таврическом направлении

В Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что только за прошедшие сутки ликвидировали 387 оккупантов. Также враг понес значительные потери в технике. Так, ВСУ уничтожили 45 единиц различной техники, среди которой:

2 танка,

10 ББМ,

12 артсистем,

1 РСЗО,

1 СПГ (АГС),

16 автомобилей,

3 единицы спецтехники.

Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов, 5 важных объектов врага и нейтрализовали 297 беспилотников различных типов.

На Авдеевском направлении враг застрял возле трех сел

Наступление россиян на Авдеевском направлении потеряло темп и оккупанты буквально "застряли" возле трех населенных пунктов. В частности, враг пытается штурмовать Бердычи, Тоненькое и Орловку, однако успеха не имеет.

"Линия фронта хотя и остается динамичной в некоторых местах, но в целом на трех селах – Бердычи, Тоненькое и Орловка в той или иной степени противник застрял и стоит на месте", – заявил Дмитрий Лиховий.