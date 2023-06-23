"Это было бы мегапоражение": Череватый объяснил, зачем Россия перебрасывает войска к Бахмуту

Оккупанты очень боятся после более чем года постоянных боев потерять Бахмут. Поэтому Кремль отдал приказ перебрасывать подразделения на Восток Украины.

Потеря Бахмута для оккупантов стала бы ужасным поражением, и поэтому Россия стягивает туда все возможные ресурсы. Об этом в прямом эфире телемарафона рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый, передает 24 Канал.

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Россияне боятся потерять Бахмут

В разведке Великобритании сообщили, что Россия в последние десять дней проводит передислокацию своих подразделений Днепровской группировки войск. Так оккупанты пытаются усилить свои позиции на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Частично да (количество российских войск на Востоке Украины увеличилось – 24 Канал), частично он ротирует эти подразделения, именно на Бахмутское направление. В частности, десантные подразделения. Этим показывает, что для них чрезвычайно важно удержать Бахмут, ведь это было бы мегапоражение, эпикфейл,

– рассказал Череватый.

Он убежден, что то, как оккупанты пытались взять город, который даже не является областным центром, в течение десяти месяцев и понесли огромные потери, сильно ударит по имиджу России. Напомнил он и о том, что в Бахмуте пали десятки тысяч российских солдат, а сотни тысяч получили ранения.

Также заместитель командующего сообщил, что интенсивность атак россиян на Бахмутском направлении существенно снизилась. Сейчас оккупанты проводят ротационные мероприятия.

Однако тяжелые бои продолжаются на Лиманско-Купянском направлении – там за последние сутки произошло два столкновения, враг продолжал вести мощные артиллерийские обстрелы.

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