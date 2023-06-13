На Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах, – Сырский

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают оборонную операцию. ВСУ уже добились определенных успехов на флангах. Военным удалось продвинуться уже более чем на километр.

Украинский генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что ВСУ продолжают оборону Бахмута. Потери России в боях на этом направлении измеряются уже десятками тысяч.

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ВСУ контролируют ситуацию на Бахмутском направлении

Украинские военные не только держат свои позиции, но и отбрасывают оккупантов на флангах на Бахмутском направлении. Несмотря на то, что Россия сосредотачивает на нем усилия, за последнюю неделю ВСУ удалось продвинуться на левом фланге на 1,5 километра, а на правом – на 3,5 километра.

Тем временем потери россиян на Бахмутском направлении все растут – недавно разведка Великобритании сообщила, что за каждые 48 сантиметров захваченной территории гибнет по одному российскому солдату. Также в ГУР подтвердили слова Джо Байдена о том, что в Бахмуте Россия потеряла более 100 тысяч военных.

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Спикер управления войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о том, что на Бахмутском направлении Россия использует десантников, но это не эффективно. Оккупанты очень боятся потерять город, ведь это будет не только боевой, но и имиджевой потерей.

По линии боевого столкновения украинские войска перешли к полуокружению врага. В то же время оккупанты пытаются "отыграться" на мирном населении и продолжают обстреливать украинские населенные пункты ракетами.

Аналитики из Института изучения войны проанализировали действия ВСУ на Востоке и Бахмутском направлении в частности, и пришли к выводу, что украинским войскам удалось прорвать первую линию обороны врага.

Украинским военным также удалось деоккупировать несколько населенных пунктов в Донецкой области – села Благодатное и Макаровку. Анна Маляр также сообщила, что на тех направлениях, где ВСУ находятся в обороне, ни одна позиция не потеряна.