На Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах, – Сырский
Источник:Александр Сырский
На Бахмутском направлении украинские военные продолжают оборонную операцию. ВСУ уже добились определенных успехов на флангах. Военным удалось продвинуться уже более чем на километр.
Украинский генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что ВСУ продолжают оборону Бахмута. Потери России в боях на этом направлении измеряются уже десятками тысяч.
Читайте также Все идет по нашему сценарию, твердо воплощаем планы, – майор ВСУ о ситуации возле Бахмута
ВСУ контролируют ситуацию на Бахмутском направлении
Украинские военные не только держат свои позиции, но и отбрасывают оккупантов на флангах на Бахмутском направлении. Несмотря на то, что Россия сосредотачивает на нем усилия, за последнюю неделю ВСУ удалось продвинуться на левом фланге на 1,5 километра, а на правом – на 3,5 километра.
Тем временем потери россиян на Бахмутском направлении все растут – недавно разведка Великобритании сообщила, что за каждые 48 сантиметров захваченной территории гибнет по одному российскому солдату. Также в ГУР подтвердили слова Джо Байдена о том, что в Бахмуте Россия потеряла более 100 тысяч военных.
Боевые действия в Бахмуте: последние новости
- Спикер управления войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о том, что на Бахмутском направлении Россия использует десантников, но это не эффективно. Оккупанты очень боятся потерять город, ведь это будет не только боевой, но и имиджевой потерей.
- По линии боевого столкновения украинские войска перешли к полуокружению врага. В то же время оккупанты пытаются "отыграться" на мирном населении и продолжают обстреливать украинские населенные пункты ракетами.
- Аналитики из Института изучения войны проанализировали действия ВСУ на Востоке и Бахмутском направлении в частности, и пришли к выводу, что украинским войскам удалось прорвать первую линию обороны врага.