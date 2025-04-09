Мы знаем их задачу, – боец ВСУ ответил, какие города мечтают захватить россияне

Россияне продолжают проводить наступательные действия и штурмовать по линии фронта. Больше всего внимания они сосредоточили на четырех областях Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, заметив, что враг мечтает захватить также 4 основные для себя города. Для того, чтобы их остановить, украинским военным нужны БпЛА и РЭБ.

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О каких городах "мечтают" оккупанты

Младший сержант 66 ОМБр отметил, что наступление российских войск происходит волнами. Сначала происходят мясные штурмы, в них участвуют российские военные, которых не жалко (порой они могут быть даже под действием веществ). Их цель – истощить украинскую пехоту и добиться уменьшения FPV-дронов ВСУ.

После этого заходят хорошо обученные и экипированные оккупанты, которые уже имеют конкретную цель – отбить украинские позиции.

Мы знаем их задачу – захватить 4 украинские области. Говорится о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Полоса ответственности 66 ОМБр противоречит планам россиян по двум областям – Луганской и Донецкой,

– подчеркнул он.

Денисюк подчеркнул, что ключевыми городами, которые хотят захватить оккупанты, является Славянск, Краматорск, Лиман и Святогорск.

Города, которые мечтают захватить россияне: смотрите на карте

Младший сержант 66 ОМБр заметил, что украинские военные сейчас нуждаются в разведывательных дронах, чтобы вовремя обнаружить противника, и ударные, чтобы его уничтожать. Однако беспилотники активно использует и противник, поэтому ВСУ нужны и системы РЭБ для противодействия.

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Денисюк добавил, что украинская армия также нуждается в людях на боевые должности и в тыловые подразделения. На сайте 66 ОМБ можно посмотреть перечень актуальных вакансий.

К слову, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что сейчас россияне накапливают силы и средства. Новое наступление и активизация оккупантов может начаться через полтора – два месяца.