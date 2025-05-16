"Сверхсложная работа": как ВСУ смогли загнать в ловушки россиян на Донецком направлении

Российские оккупанты уже неоднократно пытались прорваться в направлении Торского Донецкой области. Силы обороны Украины отражают там вражеские атаки.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, украинские военные наносят оккупантам существенные потери в Донецкой области. Иногда удается загонять их в так называемые "ловушки".

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Как удается уничтожать оккупантов

Как отметил Свитан, оккупанты регулярно пытаются хотя бы где-то прорваться вперед. Силы обороны часто "отсекают" их и затем уничтожают.

Наши знают, как это делать. Перехватывают. Ловят. Иногда заманивают в "ловушки". Россияне рвутся вперед и думаю, что там легкая добыча. И тут им приходит фланговый удар с полным уничтожением,

– рассказал Свитан.

Одной из целей россиян до 9 мая было заскочить в Торское Донецкой области. Общее намерение оккупантов на этом направлении – прорваться в Лиман. Чтобы это сделать, им также как-то нужно продраться в сторону Северска. И это проблема для россиян.

Они не могут. Выскакивают на Торское – мы их минусуем. Идет сверхсложная работа. Россияне будут тут долбаться летом. Это будет одно из основных направлений на восточном фронте,

– подчеркнул Свитан.

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Добавим, по состоянию на 16 мая Россия потеряла более 971 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 10825 российских танков, 22546 боевых бронированных машин, 27098 артиллерийских систем и т.д.