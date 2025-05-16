Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. За його словами, українські військові завдають окупантам суттєвих втрат на Донеччині. Інколи вдається заганяти їх в так звані "пастки".

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Як вдається знищувати окупантів

Як зазначив Світан, окупанти регулярно намагаються хоча б десь продертися вперед. Сили оборони часто "відсікають" їх і потім знищують.

Наші знають, як це робити. Перехоплюють. Ловлять. Інколи заманюють в "пастки". Росіяни рвуться вперед та думаю, що там легка здобич. І тут їм приходить фланговий удар з повним знищенням,

– розповів Світан.

Однією з цілей росіян до 9 травня було заскочити в Торське Донецької області. Загальний намір окупантів на цьому напрямку – продертися в Лиман. Щоб це зробити, їм також якось потрібно продертися в бік Сіверська. І це проблема для росіян.

Вони не можуть. Вискакують на Торське – ми їх мінусуємо. Йде надскладна робота. Росіяни будуть тут довбатися влітку. Це буде один з основних напрямків на східному фронті,

– підкреслив Світан.

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Додамо, станом на 16 травня Росія втратила понад 971 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 10825 російських танків, 22546 бойових броньованих машин, 27098 артилерійських систем тощо.