Враг не оставляет попыток наступать на Харьковщину. Ценой огромных усилий Вооруженных Сил Украины удается сдерживать врага.

Пока не будет сформирована "серая зона" на территории России, угроза будет оставаться, рассказал 24 Каналу доброволец Владислав Терешин.

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Угроза постоянная

Враг не останавливает штурмовых действий в направлении крупных городов на Востоке Украины. Харьков – это город, который расположен чрезвычайно близко к границе с Россией, и враг до последнего будет пытаться его захватить.

Эта угроза будет постоянной,

– убежден боец.

Сейчас россияне удерживают небольшую часть Харьковской области под своим контролем.

Захвачено не так много, однако стоит ли тратить огромный ресурс сейчас, чтобы выбить оттуда россиян? Я не знаю. Кажется, то, что происходит сейчас – это правильное решение,

– добавил Терешин.

Он вспомнил, что тяжёлая ситуация на Харьковщине была и летом 2024 года, в частности вокруг Липцев, Глубокого, Волчанска. Об этом не так много говорили в СМИ, но бои были очень ожесточенные. Вспоминали об угрозах нечасто именно благодаря титаническим усилиями украинских защитников.

О "серой зоне"

Относительно оборонительных сооружений, то военнослужащий считает, что всегда можно было подготовиться лучше, но сейчас уже стоит работать с тем, что есть. И стоит постоянно помнить, что пограничная зона в опасности ежеминутно.

Я думаю, что это, возможно, изменится, только если увеличится "серая зона" на Белгородщину и т.д., но я пока в это не верю. Нам нужно будет после войны строить мощные Вооруженные Силы, экономику, какой-то ров или море (на границе – 24 Канал), но мы постоянно будем в потенциальной опасности, как Израиль,

– резюмировал Терешин.

Заметим, что Россияне пытаются прорваться вглубь города Купянск. Оккупанты делают попытки войти в город с северо-запада, красная зона карты Deep State вплотную приблизилась к окрестностям.

Россияне пытаются закрепиться по дороге из Радьковки возле АЗС и с Голубовки в сторону частного сектора. Также враг имел успех в направлении Боровой и Торского.