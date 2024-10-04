"Хартия" провела успешную наступательную операцию в районе Липцев: захватили 7 вражеских позиций

В районе населенного пункта Липцы в Харьковском районе 13 бригада оперативного назначения Хартия Национальной гвардии Украины провела наступательную операцию.

Указывается, что операция была проведена успешно. В частности, об этом сообщили утром 4 октября в телеграмм-канале в ОТГ "Харьков".

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Наступление возле Липцев

Так, в телеграм-канале отметили, что недавно 13 бригада оперативного назначения "Хартия" Национальной гвардии Украины провела успешную наступательную операцию в районе Липцев.

Однако, когда именно состоялась операция, военнослужащие не стали уточнять.

Гвардейцы захватили 7 позиций противника, уничтожили позицию ПТРК и гаубицу,

– говорится в сообщении.

По словам офицера бригады "Хартия" с позывным "Француз", главными в этом штурме были эффект неожиданности, движение с неожиданного для российской армии направления и четкое планирование операции.

"Они постоянно мониторят основные логистические дороги, и мы знали, что нас увидят. Мы на это рассчитывали и мы продумали, как гасить те средства артиллерии, которые будут пытаться уничтожить нашу технику", – рассказал изданию Радио Свобода "Француз".

По словам бойца, главное было достичь определенного рубежа, после которого враг "поймет, что до этой точки они никогда не доходили, и куда они пойдут сейчас – непонятно вообще".