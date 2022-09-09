Огромный удар по российской логистике, – военный корреспондент о деоккупации Купянска

Вооруженные Силы Украины осуществляют результативные контрнаступательные действия в Харьковском направлении. По прогнозам западных аналитиков, в ближайшее время наши бойцы будут уходить на Купянск.

Это очень важно, поскольку Купянск – это центральный железнодорожный узел в регионе. Об этом 24 каналу рассказал военный корреспондент издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко.

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Почему важно деоккупировать Купянск

По мнению Пономаренко, если наши войска смогут деоккупировать Купянск, это будет большой удар по инфраструктуре врага.

Это будет огромный удар по российской логистике, но не окончательный,

– заметил военный корреспондент.

Так, в Харьковской области еще есть определенные логистические цепи, которые может использовать российская армия, в частности железная дорога с Севера на Юг через Старобельск на Луганщине.

"Если вы хотите узнать, как разбить российскую армию и лишить ее возможности продолжать войну – просто смотрите на карту железной дороги", – объяснил Пономаренко.

Пономаренко объяснил в чем важность деоккупации Купянска: смотрите видео

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