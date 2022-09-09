Огромный удар по российской логистике, – военный корреспондент о деоккупации Купянска
Вооруженные Силы Украины осуществляют результативные контрнаступательные действия в Харьковском направлении. По прогнозам западных аналитиков, в ближайшее время наши бойцы будут уходить на Купянск.
Это очень важно, поскольку Купянск – это центральный железнодорожный узел в регионе. Об этом 24 каналу рассказал военный корреспондент издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко.
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Почему важно деоккупировать Купянск
По мнению Пономаренко, если наши войска смогут деоккупировать Купянск, это будет большой удар по инфраструктуре врага.
Это будет огромный удар по российской логистике, но не окончательный,
– заметил военный корреспондент.
Так, в Харьковской области еще есть определенные логистические цепи, которые может использовать российская армия, в частности железная дорога с Севера на Юг через Старобельск на Луганщине.
"Если вы хотите узнать, как разбить российскую армию и лишить ее возможности продолжать войну – просто смотрите на карту железной дороги", – объяснил Пономаренко.
Пономаренко объяснил в чем важность деоккупации Купянска: смотрите видео
Что происходит на Харьковщине: последние новости
- Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение нескольких последних дней защитникам нашего государства в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что на Балаклейском направлении ВСУ добились успехов. Поэтому те населенные пункты, которые удалось освободить от врага, уже проходят этап зачистки.
- Вооруженные Силы Украины освободили Балаклею от российских оккупантов. После этого в деоккупированном месте начались фильтрационные мероприятия. Сообщается, что цель мероприятий – "предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников".
- У наших защитников есть неплохие шансы освободить кроме Балаклеи, еще и Купянск. ВСУ перекрыли ключевой путь, который нужен оккупантам для того, чтобы доставлять еду и боеприпасы в Изюмскую группировку. Так, Изюмская группировка врага находится в "котле", ведь с одной стороны путь перекрыли ВСУ, а с другой – два водных препятствия, как река Оскол и Северский Донец.
- Удачное контрнаступление украинских военных на линии Харьков – Изюм в россии обсуждают очень активно. У россиян паника – они обвиняют во всем русское командование.