Россияне пытаются прорвать украинскую границу на Харьковщине, – Силы обороны

Российские войска не оставляют попыток вести наступательные действия. Сейчас оккупанты ищут слабые места в обороне Украины на Харьковском направлении.

Об этом сказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Мы-Украина".

Как россияне действуют на Харьковщине?

Бои продолжаются в районах Волчанска и Купянска, одновременно российские оккупанты давят на украинские позиции на Лиманском направлении.

По словам Виктора Трегубова, российские войска пытаются вести наступательные действия в направлении Купянска, но не достигают успеха.

Сейчас на Харьковщине российская армия почти не применяет тяжелую технику. Вместо этого атаки ведутся небольшими группами по 15 – 20 человек, что свидетельствует об ограниченных возможностях прорыва украинской обороны.

Как отметил Трегубов, россияне уже не впервые стремятся создать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях на слобожанском направлении, однако эти планы врагу не удается реализовать.

Напомним, 22 января Силы обороны заявили, что завершили зачистку Купянска от российских военных. В то же время несколько десятков россиян все еще есть в отдельных кварталах и не влияют на ситуацию в городе.

Тогда также сообщалось, что российские военные не демонстрируют готовности массово сдаваться в плен.

Ситуация на фронте: кратко