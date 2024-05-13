Россияне будут масштабировать наступление на Харьковщине при одном условии: обзор фронта от Свитана

Враг пытается атаковать приграничье Харьковской области, за последнее время им удалось зайти в несколько населенных пунктов. Однако есть сценарий, когда россияне попытаются использовать этот отрезок фронта не только как отвлекающий маневр, а как полноценный плацдарм.

Его объяснил в ежедневной военной сводке для 24 Канала летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Бои на Харьковщине

Россияне продолжают наступать в Харьковской области. С 12 на 13 мая враг продвинулся в три населенных пункта.

Свитан объяснил ситуацию с тамошними оборонительными сооружениями. Дело том, что по границе с Беларусью оборонительная линия отстраивалась буквально по границе. Однако при возведении фортификационных сооружений на границе с Россией, враг обстреливал бригады, которые там работали, и не подпускал их близко к границе. Работали дронами, артиллерию, минометами – на расстоянии около семи километров.

Поэтому в районе Черниговской, Сумской областей пришлось отстраивать линии обороны на глубине нескольких километров от границы, чтобы избежать массовых обстрелов,

– добавил полковник в запасе.

Кто воюет на Харьковщине

Аналитики Deep State отмечают, что ориентировочно на севере Харьковской области работают 5 российских батальонов, среди которых есть также отряд "Африканского корпуса".

Военный аналитик объяснил, что россияне заманивают жителей африканских стран деньгами и российскими паспортами.

Сейчас враг активно работает над тем, чтобы привлекать иностранцев из нескольких десятков стран.

Их пытаются собрать в интернациональные легионы и бросают преимущественно на убой. 5 батальонов на такую ширину фронта – это нереальные вещи, людей гонят умирать,

– добавил Свитан.

Он пояснил, что пять батальонов – это две тысячи человек, которые наступают, и две тысячи человек в резерве. Этого достаточно, чтобы сковать украинские войска, заставить вывести резервы.

Полковник в запасе объяснил, что увеличивать контингент россияне будут там только в случае, если уже привлеченные батальоны получат определенный успех, осуществят прорыв. Тогда будут перебрасывать войска, чтобы развивать успехи и пытаться выйти на оперативное пространство.

Ситуация в Донецкой области

Враг продолжает безумно давить на восточное направление. В районе Красногоровки ВСУ заблокировали оккупационную армию, взяли в так называемый огневой мешок.

Россияне зашли в район местного завода, а украинская артиллерия теперь не позволяет им ни продвигаться дальше, ни убежать назад.

То есть уничтожение россиян на этом заводе или их сдача в плен – это просто дело времени,

– добавил военный эксперт.