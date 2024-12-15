ВСУ выбили россиян из Колесниковского леса на Харьковщине, – DeepState

Силы обороны достигли успеха на Купянском направлении в Харьковской области. Так, украинским защитникам удалось выбить врага из Колесниковского леса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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ВСУ выбили врага на Харьковщине

Аналитики DeepState сообщили, что украинским защитникам удалось выбить противника южнее Глушковки и закрепиться. Говорится о зоне Колесниковского леса.

Стоит заметить, что несколько дней назад командир БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко подтверждал, что ВСУ удалось выбить врага из леса, а после – провели зачистку.

В течение нескольких прошедших дней Силы обороны осуществляли закрепление и отражали попытки российских захватчиков вернуться в лес.



ВСУ выбили оккупантов из Колесниковского леса / Карта DeepState

К слову, ранее ВСУ вытеснили врага из Нового Комара Донецкой области. На этом участке фронта украинские защитники также взяли в плен 40 оккупантов из отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Новый Комар зачистили защитники 48 ОШБр.

В октябре этого года украинские спецназовцы провели уникальную операцию на Харьковщине. Так, ГУР МО удалось освободить и зачистить 400 гектаров леса под Липцами. Это была уникальная операция, которую планировали 6 месяцев. Во время операции Украина значительно пополнила обменный фонд.