Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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ЗСУ вибили ворога на Харківщині

Аналітики DeepState повідомили, що українським захисникам вдалося вибити противника південніше Глушківки та закріпитися. Мовиться про зону Колесниківського лісу.

Варто зауважити, що кілька днів тому командир БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко підтверджував, що ЗСУ вдалося вибити ворога з лісу, а після – провели зачистку.

Протягом кількох минулих днів Сили оборони здійснювали закріплення та відбивали спроби російських загарбників повернутися в ліс.



ЗСУ вибили окупантів з Колесниківського лісу / Мапа DeepState

До слова, раніше ЗСУ витіснили ворога з Нового Комара Донецької області. На цій ділянці фронту українські захисники також взяли у полон 40 окупантів з окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Новий Комар зачистили захисники 48 ОШБр.

У жовтні цього року українські спецпризначенці провели унікальну операцію на Харківщині. Так, ГУР МО вдалося звільнити та зачистити 400 гектарів лісу під Липцями. Це була унікальна операція, яку планували 6 місяців. Під час операції Україна значно поповнила обмінний фонд.