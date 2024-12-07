Про це розповів командир відділення аеророзвідки у 47-їй окремій механізованій бригаді "Маґура" Владислав Данко в інтерв'ю для 24 Каналу. Військовий поділився спогадами про ті події.

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"Бригада прориву" на Запоріжжі

За словами Владислава Данка, початок наступу був емоційно піднесеним.

Ми знали, куди йдемо, і розуміли, чому. Тоді нашу бригаду називали "бригадою прориву", адже саме ми мали прорвати першу лінію оборони ворога, створюючи плацдарм для подальших дій,
пояснив він.

На полі бою українські захисники вперше побачили німецькі Leopard, американські Bradley та САУ Paladin, які стали символами підтримки від партнерів.

Проте, вже у перші тижні виявилося, що російська сторона ретельно готувалася до цього наступу.

Росіяни знали, що наступ буде

Ворог створив масштабні укріплення: бетонні споруди, глибокі траншеї, мінні поля. На думку командира відділення аеророзвідки у 47-їй окремій механізованій бригаді "Маґура", публічні заяви про майбутній наступ могли зіграти на руку окупантам, дозволивши їм підготувати оборону.

Уже через місяць стало зрозуміло, що прориву на Запоріжжі не буде. Я думав, що, можливо, ми лише відволікаємо увагу, щоб головний удар був в іншому місці. Але, коли після Дня Незалежності на цей напрямок кинули ще більше сил, стало очевидно, що це головна операція,
згадує військовий.

Попри героїчні зусилля, просування на цьому напрямку було мінімальним, а українські війська зазнавали серйозних втрат.

Восени бригаду Владислава, яка діяла на Запоріжжі, перекинули на Авдіївський напрямок для посилення оборони. Там вона успішно стримувала ворога, який намагався прорватися з двох флангів.

Контрнаступ надав нам цінний досвід. Так, можливо, нам бракувало підготовки, а також того озброєння, яке нам обіцяли партнери. Але наші воїни довели, що здатні виконувати навіть найскладніші завдання,
підкреслив захисник.

До слова, Владислав також наголосив на важливості підтримки Збройних Сил України через донати та спільні зусилля для протистояння агресії, зазначивши, що війна може тривати роками.