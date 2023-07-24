Все завязано на Бахмуте: почему оккупанты активизировались на Купянско-Лиманском направлении

На восточном фронте продолжаются тяжелые бои. В частности, на Лимано-Купянском направлении, по сообщениям Генштаба, сосредоточено около ста тысяч российских военных.

На этом направлении штурмы украинской обороны не утихают. Цель непрерывных российских атак для 24 Канала проанализировал военный эксперт Петр Черник.

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На Лимано-Купянском направлении со стороны российских террористов происходят достаточно логические действия, непосредственно связанные с Бахмутским фронтом, считает военный.

Цель постоянных атак

Город Бахмут давно стал для россиян исключительно политическим предметом. В свое время Путин объявлял, что его полностью захватила российская армия, даже раздал бутафорные медальки за якобы взятие города оккупантам.

Как только российская оборона в Бахмуте упадет, а в этом нет никаких сомнений, убежден Черник, российская группировка там будет оцеплена. Впоследствии будет уничтожено, а что лучше – взято в плен.

Это действительно может быть первой точкой каскадного обвала фронта. Россияне это понимают и поэтому давят на наиболее удобном для них направлении – Купянском,

– заметил военный аналитик.

Там их цель состоит в том, чтобы отвлечь украинские силы и средства. Ведь если объективно оценивать, то количественно враг все же преобладает, но общий вывод таков, что движение на этих участках фронта продолжается, ВСУ заняли высоты. У врага нет стратегических преимуществ, на которые так рассчитывал.

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