"Суицидальный" штурм: украинские десантники отбили попытку россиян прорвать оборону

Таврические десантники отбили очередное нападение врага при поддержке военной техники. Это произошло на Кураховском направлении Донецкой области.

Военные 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады заметили оккупантов и нанесли удар артиллерией и дронами. Россияне попытались убежать, но были уничтожены.

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Украинские бойцы уничтожили врага

Аэроразведчики 79-й бригады заметили колонну на значительном расстоянии от своих позиций. Украинские артиллеристы и операторы ударных дронов сразу же "приветливо" встретили россиян.

Важно! На Кураховском направлении за последние сутки Силы обороны Украины остановили 39 атак врага вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галициновки и Красногоровки.

Почувствовав прицельный огонь воинов ДШВ ВСУ, российские солдаты начали возвращать технику и спешно покидать поле боя.

Оккупанты в очередной раз прибегли к суицидному шагу - и при поддержке техники пошли в атаку на позиции таврийских десантников..

– отметили бойцы.

Так, неудачный штурм россиян закончился позорным бегством и гибелью нескольких военных.

Таврийские десантники отбили штурм россиян: смотрите видео