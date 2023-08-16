Этот участок еще станет горячим: Жданов ответил, что происходит на Купянском направлении

На Лимано-Купянское направление россияне стянули около 100 тысяч личного состава. Там они уже совершили несколько неудачных попыток прорыва и могут повторить это снова.

Такое мнение на своем ютуб-канале высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он также объяснил, почему россияне так стремятся прорвать восточный фронт.

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ВСУ усилили Купянское направление

На днях генерал Валерий Залужный побывал на восточном фланге фронта, лично посетил все бригады Лимано-Купьянского направления.

После этого спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что было принято решение усилить украинские войска на этих отрезках фронта с помощью более плотной эшелонированной обороны.

Я думаю, что Купянско-Лиманское направление еще сыграет свою роль, оно еще станет горячим.

– добавил Жданов.

Напомним, что две попытки наступления: сначала на Купянском, а впоследствии на Лиманском направлении врага потерпели поражение.

Военный аналитик считает, что россияне могут предпринять еще одну попытку возобновить наступление на Купянск, где достаточно узко и по мнению Валерия Герасимова это может стать российской золотой карточкой, которая спасет оккупантов от разгрома на южной части фронта, а именно в Запорожской области. .

На это направление были привлечены некоторые украинские резервы, но, по словам Жданова, это не тот резерв, который является основным.

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Какая ситуация сейчас на Лимано-Купянском направлении