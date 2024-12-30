Отнюдь не затишье, – в ОСГВ «Хортица» рассказали, что происходит под Покровском

В городе Покровск практически не осталось гражданских. Покровское направление сейчас одно из самых активных по количеству боестолкновений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал майор, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Относительно спокойная ситуация только в городе Покровск, до которого россияне еще не добрались.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 43 наступательные штурмы противника. Это произошло в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское и тому подобное.

То есть это активное направление – направление, где вчера фактически произошло больше всего боестолкновений,

– сказал Трегубов.

О ситуации на других направлениях

Ситуация достаточно напряженная, особенно в зоне оперативно-тактической группировки войск "Донецк". Однако она остается контролируемой.

Покровское направление, как и Времевское и Кураховское, остаются одними из ключевых, и одними из тех, где украинское командование прилагает больше всего усилий по защите, а российское – пытается так или иначе коварно атаковать наши позиции,

– объяснил майор.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки защитники отбили две российские атаки в районе Волчанска и Хатища.

На Купянском направлении – 7 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия врага вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.

На Лиманском направлении зафиксировано 27 нападений неподалеку Грековки, Зеленого Гая, Платоновки, Першотравневого, Надии, Макеевки, Тернов, Новосергиевки.

На Северском направлении за прошедшие сутки отбили одну атаку – агрессор пытался идти вперед в районе Золотаревки.

На Краматорском направлении россияне атаковали 9 раз неподалеку Часова Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак вблизи Щербиновки и Торецка.

направлении враг совершил 6 атак вблизи Щербиновки и Торецка. На Кураховском направлении защитники отбили 20 атак противника.

направлении защитники отбили 20 атак противника. На Времевском, кроме 20 штурмов, наблюдались бомбовые удары авиации россиян.

К слову, спикер ОСГВ "Хортица" также отметил, что одной из ключевых целей россиян является город Часов Яр, который стоит на возвышенности.

Оттуда открывается прямая дорога на одну из крупнейших агломераций в Донецкой области – Славянско-Краматорскую. Она играет решающую роль в обеспечении обороны всего региона.