Сложные бои на Сумщине и Харьковщине: Сырский отчитался о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. По словам президента, больше всего сил оккупантов сосредоточено в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

Также непростой остается ситуация в Сумской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

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Где самая сложная ситуация на фронте?

Основным приоритетом Сил обороны является защита на Покровском направлении и другой территории Донецкой области. Как отметил президент, главнокомандующий и министр обороны уже определяли потребности армии в средствах, необходимых для результативного уничтожения оккупантов и ощутимых украинских дальнобойных ударов.

Кроме Донетчины российская армия наступает в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, где ситуация так же сложная. Также страдают люди в Херсонской и Николаевской областях, атакуя населенные пункты дронами. Зеленский добавил, что враг обязательно почувствует ответ украинцев.

Каждое российское попытки прорываться вперед должно получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет,

– отметил украинский лидер.

Власть отмечает за бои на Покровском направлении воинов Сил специальных операций и 59 штурмовой бригады Сил беспилотных систем. На Новопавловском направлении особенно отличились военные 5 штурмовой бригады и 225 отдельного штурмового полка.

Напомним, по информации ISW, за сутки украинские военные имели успех на Покровском направлении. Зато российские войска продвинулись в направлении Боровой, что в Харьковской области.