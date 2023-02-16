Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он сообщил, что украинские силы обороны держатся, постепенно отходя на новые рубежи обороны.

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По словам Жданова, последние дни для украинских сил обороны на горячих участках фронта оказались очень тяжелыми. Ситуация там сейчас приравнивается к критической. Однако благодаря героизму и самоотверженности ВСУ продолжают сдерживать давление врага на украинские позиции.

Да, где-то мы отступаем, но при этом наши войска не попадают в окружение и не несут таких огромных потерь, как противник,

– добавил эксперт.

Оккупанты имеют определенные продвижения

Определенные успехи оккупантов фиксируются на каждом направлении, но со стороны врага это нельзя назвать темпом наступления, подчеркнул Жданов. Это медленное продавливание украинских позиций в результате преобладания в количественном смысле. Враг преобладает в технике, артиллерии и личном составе.

Жданов рассказал, что россияне в атаку ходят преимущественно в пешем порядке, но артиллерия и танки выходят на позицию, помогая их пехоте атаковать украинские позиции. Обстрелы украинских позиций по танкам, артиллерии и минометам ведутся постоянно.

Жданов о ситуации на востоке: смотреть видео

Ситуация на восточных направлениях

В Бахмуте еще есть запас мощи, сообщил военный эксперт, несмотря на фланговые продвижения противника севернее и южнее Бахмута, которые создают полукольцо вокруг города. Город держится в столь усиленном темпе атак уже 2 месяца.

На направлении Кременной Россия перебазирует большого количества войск. По словам Жданова, скоро им там будет тесно даже между собой.

Ситуация с Авдеевкой может пойти по сценарию, аналогичному Бахмуту, заметил Жданов. Российские войска могут усилить атаки на фланги севернее или южнее населенного пункта, чтобы взять его в полукольцо или в окружение.

В лоб они взять Авдеевку не могут. Она стоит уже несколько лет. Еще как была по минским договоренностям линия разграничения, она там и осталась,

– добавил говорящий.

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