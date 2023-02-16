Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він повідомив, що українські сили оборони тримаються, поступово відходячи на нові рубежі оборони.

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За словами Жданова, останні дні для українських сил оборони на гарячих ділянках фронту виявилися надзвичайно важкими. Ситуація там зараз прирівнюється до критичної. Однак завдяки героїзму та самовідданості ЗСУ продовжують стримувати тиск ворога на українські позиції.

Так, десь ми відступаємо, але при цьому наші війська не потрапляють в оточення не несуть таких величезних втрат, як противник,

– додав експерт.

Окупанти мають певні просування

Певні успіхи окупантів фіксуються на кожному напрямку, але зі сторони ворога це не можна назвати темпом наступу, наголосив Жданов. Це повільне продавлювання українських позицій внаслідок переважання в кількісному сенсі. Ворог переважає в техніці, артилерії та в особовому складі.

Жданов розповів, що росіяни в атаку ходять переважно в пішому порядку, але артилерія та танки виходять на позицію, допомагаючи їхній піхоті атакувати українські позиції. Обстріли українських позицій з танків, артилерії та мінометів ведуться постійно.

Жданов про ситуацію на сході: дивитись відео

Ситуація на східних напрямках

В Бахмуті ще є запас міці, повідомив військовий експерт, попри флангові просування противника північніше та південніше Бахмута, які створюють напівкільце навколо міста. Місто тримається в такому посиленому темпі атак уже 2 місяці.

На напрямку Кремінної Росія перебазовує велику кількість війська. За словами Жданова, скоро їм там буде тісно навіть між собою.

Ситуація з Авдіївкою може піти по сценарію, аналогічному Бахмуту, зауважив Жданов. Російські війська можуть підсилити атаки на фланги північніше, або південніше населеного пункту, аби взяти його в напівкільце або в оточення.

В лоб вони Авдіївку взяти не можуть. Вона стоїть уже скільки років. Ще як була за мінськими домовленостями лінія розмежування, вона там І залишилися,

– додав мовець.

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