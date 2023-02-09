Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что украинская армия готовилась к подобным наступательным действиям врага.
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Американский Институт изучения войны сообщил о том, что российское наступление на востоке еще только набирает темп. Сообщается, что россияне до сих пор не ввели в действие 2-ю мотострелковую дивизию 1-й танковой армии.
Россияне могут расширить фронт
Жданов предположил, что, вероятно, россияне могут попытаться пойти в наступление от Сватового в направлении Купянска.
Это может расширить масштабы наступательной операции, о которой мы говорим уже не первый месяц и ожидаем начала наступательных действий со стороны России.
– сообщил эксперт.
Успешность этой операции вызывает у Жданова сомнения. Ведь украинская армия все это время активно готовилась к отпору, в том числе и 2-й мотострелковой дивизии.
Украинская разведка знает, где она находится и располагает информацией о возможностях этой дивизии. Разведка знает вероятное направление наступления, резюмировал военный эксперт.
Жданов о наступлении россиян на востоке: смотреть видео
Ситуация на востоке: последнее
- На восточном участке фронта враг сосредоточил большую часть личного состава своих войск – говорится о сотнях тысяч солдат. В Foreign Policy предположили, что в ближайшие 10 дней противник может активизироваться.
- Существенно усилилось противостояние на Бахмутском направлении. По свидетельству военных, вагнеровцев в основном заменили российские регулярные части, которые сейчас совершают штурмовые действия на украинские оборонные позиции.
- Военный аналитик Алексей Гетьман предполагает, что россияне могут начать наступление на Лиманском направлении. По данным очевидцев, туда заехало много российских военных.