Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что украинская армия готовилась к подобным наступательным действиям врага.

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Американский Институт изучения войны сообщил о том, что российское наступление на востоке еще только набирает темп. Сообщается, что россияне до сих пор не ввели в действие 2-ю мотострелковую дивизию 1-й танковой армии.

Россияне могут расширить фронт

Жданов предположил, что, вероятно, россияне могут попытаться пойти в наступление от Сватового в направлении Купянска.

Это может расширить масштабы наступательной операции, о которой мы говорим уже не первый месяц и ожидаем начала наступательных действий со стороны России.

– сообщил эксперт.

Успешность этой операции вызывает у Жданова сомнения. Ведь украинская армия все это время активно готовилась к отпору, в том числе и 2-й мотострелковой дивизии.

Украинская разведка знает, где она находится и располагает информацией о возможностях этой дивизии. Разведка знает вероятное направление наступления, резюмировал военный эксперт.

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