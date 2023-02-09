Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що українська армія готувалась до подібних наступальних дій ворога.

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Американський Інститут вивчення війни повідомив про те, що російський наступ на сході ще тільки набирає темпу. Повідомляється, що росіяни досі не ввели в дію 2-гу мотострілецьку дивізію 1-ї танкової армії.

Росіяни можуть розширити фронт

Жданов припустив, що, імовірно, росіяни можуть спробувати піти у наступ від Сватового в напрямку Куп'янська.

Це може розширити масштаби наступальної операції, про яку ми говоримо вже не перший місяць і очікуємо початок наступальних дій з боку Росії,

– повідомив експерт.

Успішність цієї російської операції викликає у Жданова сумніви. Адже українська армія весь цей час активно готувалася до відсічі, зокрема і 2-ї мотострілецької дивізії.

Українська розвідка знає де вона перебуває і має інформацію про можливості цієї дивізії. Розвідка знає ймовірний напрямок наступу, резюмував військовий експерт.

Жданов про наступ росіян на сході: дивитись відео

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