Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що українська армія готувалась до подібних наступальних дій ворога.
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Американський Інститут вивчення війни повідомив про те, що російський наступ на сході ще тільки набирає темпу. Повідомляється, що росіяни досі не ввели в дію 2-гу мотострілецьку дивізію 1-ї танкової армії.
Росіяни можуть розширити фронт
Жданов припустив, що, імовірно, росіяни можуть спробувати піти у наступ від Сватового в напрямку Куп'янська.
Це може розширити масштаби наступальної операції, про яку ми говоримо вже не перший місяць і очікуємо початок наступальних дій з боку Росії,
– повідомив експерт.
Успішність цієї російської операції викликає у Жданова сумніви. Адже українська армія весь цей час активно готувалася до відсічі, зокрема і 2-ї мотострілецької дивізії.
Українська розвідка знає де вона перебуває і має інформацію про можливості цієї дивізії. Розвідка знає ймовірний напрямок наступу, резюмував військовий експерт.
Жданов про наступ росіян на сході: дивитись відео
Ситуація на сході: останнє
- На східній ділянці фронту ворог зосередив велику частину особового складу своїх військ – мовиться про сотні тисяч солдатів. У Foreign Policy припустили, що в найближчі 10 днів противник може активізуватись.
- Суттєво посилилося протистояння на Бахмутському напрямку. За свідченнями військових, вагнерівців в основному замінили російські регулярні частини, які зараз здійснюють штурмові дії на українські оборонні позиції.
- Військовий аналітик Олексій Гетьман припускає, що росіяни можуть розпочати наступ на Лиманському напрямку. За даними очевидців, туди заїхало багато російських військових.