Переоценил возможности: Путин приказал захватить Донбасс до марта
Владимиру Путину крайне необходимы хоть какие-то победы. Он поставил дедлайн захват Донецкой и Луганской областей, который кажется крайне нереалистичным.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. При получении Украиной необходимой техники планы врага останутся невыполнимыми, убежден он.
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Украинская разведка сообщила, что Владимир Путин дал приказ захватить Донбасс до марта Валерию Герасимову, которого назначили повторно руководить войной в Украине.
Шансы оккупантов
По словам Селезнева, российская оккупационная армия действует линейно. Путин приказал атаковать восточный фланг российско-украинского фронта с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей – именно так они и будут упорно действовать.
Однако, отметил эксперт, возникает вопрос: "Если они 4 месяца подряд штурмовали Бахмут без значительных территориальных достижений, если они более 10 месяцев штурмовали наши хорошо укрепленные позиции в районе Авдеевки, каким образом смогут за 1,5 – 2 месяца одолеть украинское сопротивление на территории Донецкой и Луганской областей?".
Возможно, те же чмобики, которые сейчас у россиян находятся в резерве, снова пойдут под наши пули и снаряды. А потом Герасимов разведет руками: "У меня солдаты закончились – воевать не кем",
– добавил говорящий.
Селезнев о планах Путина захватить Донбасс: смотреть видео
Украина даст достойный отпор
Селезнев предполагает, что ситуация может ухудшиться, учитывая плохие погодные условия – россияне получат возможность более активно использовать бронетехнику. Но как только они это начинают делать, количество их потерь растет кратно, заметил эксперт.
Украине хватит мужества и победы осуществлять оборону и проводить контрнаступление, вопрос стоит только за оружием, подчеркнул Селезнев.
Будем иметь достаточное количество артиллерийских стволов и соответствующих боеприпасов к ним, то любые попытки российской армии до марта выполнить задачи Путина, превратятся в такой же пшик, как и план захватить Киев за 3 суток,
– резюмировал Селезнев.
Россия мобилизует людей для наступления
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у России действительно мощная мобилизация, и это действительно очень серьезный вызов. По ее словам, это свидетельствует о том, что они настроены воевать долго.
- Главное управление разведки сообщило, что Кремль хочет создать двухмиллионную армию. Враг вносит изменения в законы, регламентирующие проведение мобилизации и подготовку учебных центров.
- Российский оппозиционер Геннадий Гудков спрогнозировал "отлов" россиян в магазинах, транспорте и работах.
- Российский оппозиционный журналист Майкл Наки акцентирует: за всю эту военную кампанию в России было ровно одно действие, которое принесло хоть какой-то эффект – это мобилизация. После того, как мобилизованные стали поступать на фронт, силы ВСУ начали медленнее продвигаться.