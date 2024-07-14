Об этом в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Взрывы в России

В ночь на 17 июля спецслужбы Украины поразили нефтебазу россиян в Ростовской области. Пожар там квалифицировали по самому сложному рангу. Появилось видео попадания.

Также несколько объектов вспыхнуло в Краснодаре. Очевидцы сообщали, что в частности горел ангар возле рубероидного завода,

Однако, Свитан отметил, что подобные операции должны масштабироваться с привлечением Военно-Воздушных сил. Ведь нефтеперерабатывающих заводов в России сотни, а нефтебаз - тысячи. Для эффективной работы по их уничтожению требуется привлечение около полутора – две сотни дронов ежесуточно.

Что может защитить фронт от ФАБов

В сети появилась фото ФАБ-3000, который несет российский самолет Су-34. Это одна из самых мощных корректируемых авиабомб, которую россияне используют на линии боевого соприкосновения и ближайших территориях.

Для того, чтобы обезопасить наши укрепрайоны от авиабомб, необходима авиация и достаточное количество зенитно-ракетных комплексов,

– добавил Свитан.

Один Patriot или SAMP/T, который будет размещен в 40 километрах от фронта, не подпустит российские самолеты ближе чем на 100 километров к линии боевых столкновений.

Даже, когда Украина получит авиацию, она должна работать в системе вместе с этими комплексами.

Военная помощь Украине

Кроме того, Петер Павел – президент Чехии заявил, что в соответствии с чешской инициативой уже с сентября Украина начнет получать по 100 тысяч снарядов ежемесячно. То есть около 3000 единиц сможет использовать ежесуточно. По словам Свитана, это базовая потребность войска, чтобы стабилизировать фронт по основным направлениям.

Однако этого не хватит для начала широкомасштабных наступательных действий по всей линии фронта. В то же время средств для таких наступательных действий сейчас нет и у оккупантов.

Точечные локальные наступательные действия осуществляться могут, и в конечном итоге могут привести к обвалу фронта. Успехом могут увенчаться попытки порезать фронт на небольшие отрезки и наступать именно на них,

– отметил военный эксперт.