Про це у щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Вибухи в Росії

У ніч на 17 липня спецслужби України вразили нафтобазу росіян в Ростовській області. Пожежу там кваліфікували за найскладнішим рангом. З’явилося відео влучання.

Також кілька об’єктів спалахнуло в Краснодарі. Очевидці повідомляли, що зокрема горів ангар біля рубероїдного заводу,

Однак, Світан наголосив, що подібні операції мають масштабуватися із залученням Військово-Повітряних сил. Адже нафтопереробних заводів у Росії сотні, а нафтобаз — тисячі. Для ефективної роботи з їхнього знищення потрібно залучення близько півтори – дві сотні дронів щодобово.

Що може захистити фронт від ФАБів

В мережі з’явилася фото ФАБ-3000, який несе російський літак Су-34. Це одна із найпотужніших коригованих авіабомб, яку росіяни використовують на лінії бойового зіткнення і найближчих територіях.

Для того, щоб убезпечити наші укріпрайони від авіабомб, необхідна авіація і достатня кількість зенітно-ракетних комплексів,

– додав Світан.

Один Patriot чи SAMP/T, який буде розміщений за 40 кілометрів від фронту, не підпустить російські літаки ближче ніж на 100 кілометрів до лінії бойових зіткнень.

Навіть, коли Україна отримає авіацію, вона має працювати в системі разом з цими комплексами.

Військова допомога Україні

Крім того, Петер Павел – президент Чехії заявив, що відповідно до чеської ініціативи вже з вересня Україна почне отримувати по 100 тисяч снарядів щомісяця. Тобто близько 3000 одиниць зможе використовувати щодоби. За словами Світана, це базова потреба війська, аби стабілізувати фронт за основними напрямками.

Однак цього не вистачить для розгортання широкомасштабних наступальних дій по всій лінії фронту. Водночас засобів для таких наступальних дій зараз немає і в окупантів.

Точкові локальні наступальні дії здійснюватися можуть, і зрештою можуть призвести до обвалу фронту. Успіхом можуть увінчатися спроби порізати фронт на невеликі відтинки і наступати саме на них,

– зауважив військовий експерт.