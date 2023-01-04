Россияне прислали артиллеристов, но гаубиц не нашлось – Череватый о ситуации на Востоке

На Востоке Украины ежедневно идут тяжелые бои. Оккупанты там применяют запрещенное оружие, пытаются идти в наступление, не считая потерь, но переломить ход войны на свою сторону все же не могут.

Об этом 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Динамика войны показывает, что большинство решений военного руководства украинской армии было верным, заметил он.

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Череватый убежден, что целью россиян на Восточном направлении является прорвать фронт и двигаться дальше по территории Украины. В идеале они хотят прорваться по двум направлениям одновременно, однако уже много месяцев им это не удается. На фронте продолжаются позиционные бои.

Ищут малейшие победы

"Иногда им удается небольшие части населенных пунктов или даже населенный пункт занять, но это, как правило, дается им ценой огромных потерь", – добавил военный.

Самое главное – украинская армия наносит оккупантам системные потери, даже после перегруппировки ВСУ строят системную оборону, отметил Череватый. Украинскими военными уже отражены Харьковщина, Киевщина, север Украины, началась деоккупация Луганщины. Однако россияне продолжают информационную войну и даже незначительную или псевдопобеду готовы показать, как шаг на пути к перелому на фронте, но его не происходит уже полгода.

С одной стороны, они кричат лозунги, мол, украинцы отходят, с другой – в соцсетях жалуются и показывают фото ударов ВСУ по их позициям, добавил военный.

Жалуются, что прислали большую партию артиллеристов, которых готовили нормальное время, кажется, два месяца. Прислали, сказали, что гаубиц нет, поэтому идете в пехоту,

– иронически подчеркнул Череватый.

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Россияне используют запретное оружие

Череватый упомянул и то, что россияне совершенно не учитывают международные конвенции и периодически используют на Востоке запрещенные боеприпасы. Они бь'ют в гражданскую инфраструктуру, совершенно точно зная, что там нет военных объектов, потому что не может быть в каждом доме Бахмута или Авдеевки воинской части.

Они бессистемно поражают целые кварталы, используют противопехотные мины, запрещенные конвенциями, используют кассетные снаряды, фосфорные бомбы. Что у них сейчас под рукой, то они и используют. У них даже на прошивке нет, что это запрещено,

– заметил военнослужащий.

Если у нас всем подразделениям разосланы инструкции, как соблюдать международное гуманитарное право, то у них это даже на показательном уровне не сделано, подчеркнул Череватый.

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