Ожесточенные бои практически везде: Маляр назвала 4 направления, где враг наступает одновременно
Российские войска одновременно ведут наступление на четырех направлениях на Востоке Украины. Именно поэтому ситуация на фронте столь динамична. Хоть и в большинстве враг не достиг успеха.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Она описала бои, как "ожесточенные".
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Эпицентр боевых действий остается на Востоке, и враг там наступает на нескольких направлениях – не только на Бахмутском,
– отметила Анна Маляр.
Наступление сразу на 4 направлениях
По словам заместительницы, наступление идет одновременно на четырех направлениях:
- Марьинском,
- Лиманском,
- Авдеевском,
- Бахмутском.
"Ожесточенные бои" практически везде
Маляр отметила, что ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.
При этом, по ее словам, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях россияне вообще не могут достичь поставленных целей. Однако бои там "очень горячие".Обратите внимание! Недавно главарь вагнеровцев Пригожин заявил, что российские войска вместе с его боевиками якобы контролируют около 80% территории Бахмута. Однако это не так! Сергей Череватый – спикер Восточной группировки опроверг абсурдные заявления