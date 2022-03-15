Бои на Николаевщине идут по всем направлениям, – Ким

Оккупанты продолжают наступление на Николаев, однако Вооруженные Силы Украины отражают атаки и останавливают противника. Бои сейчас идут по всем направлениям.

В целом в Николаевской области боев сейчас идет много. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

К теме Враг пытается закрыть нас в кольцо, но ВСУ их отодвигают, – мэр Николаева

Еще с утра на Николаевщине украинские защитники выбивают вражеские войска. Продолжаются боевые дейсвтия. Ранее Виталий Ким рассказывал, что также происходит "зачистка" некоторых поселков.

В общем, ситуация в городе нормальная – есть газ, вода, работает электротранспорт.

Добавим, что 13 марта снаряд оккупантов упал прямо возле магазина в Николаеве. Там погибли 9 человек, которые стояли в очереди за продуктами и к банкомату.

Важно – видео с поля боя, где развивается контрнаступление ВСУ: