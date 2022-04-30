Бои под Изюмом, на Запорожье и Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки

Российские войска пытаются проводить активное наступление сразу в нескольких регионах Украины – в Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой областях.

Основные усилия россияне сосредотачивают на Слобожанском направлении, пытаясь удержать захваченные позиции и постоянно обстреливая подразделения Вооруженных Сил Украины.

Важно В Запорожье не проводят перепись населения: людей просят быть осторожными

Чтобы усилить группировку, оккупанты перемещают подразделения из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район Изюма.

Где велись самые горячие бои минувших суток

В течение 29 апреля враг пытался наступать в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое, впрочем потерпел неудачу. Но для того, чтобы прикрыть свои войска на Харьковском и Изюмском направлениях, россияне стараются развернуть силы и средства ПВО.

Также Россия продолжает вести наступление на Лиманском направлении (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное и Лиман), Северодонецком направлении, где пытается завершить оккупацию Рубежного. А также на Попаснянском направлении (Калиново и Попасная) и Кураховском направлении (Оленевка и Новомихайловка). Но ВСУ держат крепкую оборону и враг не имеет успеха.

При этом оккупанты не прекращают обстреливать подразделения украинских войск на Запорожском направлении.

Россияне атаковали Донбасс 14 раз

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 14 атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. В процессе наши защитники уничтожили 11 вражеских танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.

В других регионах Россия не проводила активных наступательных действий. Но она продолжает использовать авиацию, ракеты и артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в разных областях страны.

Последние новости с фронта:

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что россияне начали активно наступать на Востоке, но ВСУ оказывают мощное сопротивление. В частности в Харьковской области уже удалось вернуть под наш контроль некоторые города. А в Донецкой и Луганской областях россияне не могут выйти к админграницам областей.

Тем временем враг продолжает активно атаковать разные регионы Украины с воздуха. Но украинские ПВО продолжают защищать города. В частности за день наши силы противовоздушной обороны и Воздушных сил ВСУ поразили 10 вражеских целей.

В Сумской области боевые действия не ведутся. Впрочем, за прошедшие сутки россияне провокационно обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

К теме – как живут азовцы на "Азовстали" в Мариуполе: смотрите видео